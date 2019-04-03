مباحثات بين البشير ودبي بالخرطوم غدا



يبحثان خلاله الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. يعقد الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ ونظيره التشادي؛ ادريس دبي؛ غدا الخميس لقاءاً ثنائيا بالقصرالجمهوري بالخرطوم؛يبحثان خلاله الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ويصل الرئيس التشادي ادريس دبي؛ الخرطوم صباح الغد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً. وقال رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الاربعاء أن الجانبان سيجريان مباحثات مشتركة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.



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