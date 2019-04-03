افتتاح مركز تجاري بسوق حجر قدو بالفاشر

افتتح وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ـ ممثل والي شمال دارفور، عادل محجوب حسين، اليوم بسوق حجر قدو بالفاشر مركزاً تجارياً. وأكد حسين، بحسب سونا، التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تشجيع المستثمرين للولوج في مجالات الاستثمار، وأشار خلال مخاطبته حفل الافتتاح بحضور أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ورجال الأعمال إلى وجود الكثير من المحفزات للاستثمار بمختلف المناطق منها استقرار الأوضاع الأمنية واتساع دائرة رقعتها، بجانب توفر الأراضي الزراعية الخصبة والصالحة للزراعة، فضلاً عن وجود أعداد مهولة من الثروة الحيوانية تقدر بأكثر من (14) مليون رأس من الماشية. وقال الوزير، إن سياسة الدولة للمرحلة المقبلة تقوم على دعم وتشجيع شركات القطاع الخاص والاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، موجهاً الشركات العاملة بالولاية بضرورة التركيز فى الصادر واستيراد مدخلات الانتاج.

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