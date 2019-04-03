زيدان يختار حارس ريال مدريد الأول

كشفت تقارير صحفية أجنبية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد قد اختار بنسبة كبيرة الحارس الأساسي للفريق بدايةً من الموسم المقبل حيثُ ستشهد تشكيلته عدة تغييرات.

وقال موقع "ABC News" أن الفرنسي زيدان لا يُغير من أفكاره ويتضح أنه لديه 11 لاعباً هم الأساسيين بالنسبة له وكان ذلك واضحاً عندما أعاد الثلاثي "إيسكو ومارسيلو وأسينسيو" لتشكيلة ريال مدريد.

وأوضح الموقع أن زيدان على مدار الـ3 مواسم الماضية قد اعتمد على كيلور نافاس كحارس أساسي للفريق والاحتياطي كان كيكو والذي وقع لـ"ليدز".

وأكد زيدان أن مركز حراسة المرمى ليس عليه أي جدال وسيختار في بداية الموسم حارس أساسي وآخر احتياطي لكنه لن يتحدث عن الاختيارات حالياً لعدم التقليل من احترام اللاعبين.

وأشار موقع "إيه بي سي" حسب مصادره إن النادي قد اختار تيبو كورتوا للحراسة وأن كلا الحارسين مُتميزين ولكن فارق العُمر يلعب في صالح كورتوا بينما كيلور لديه 32 سنة وتبقى سنتان فقط في عقده .