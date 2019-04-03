أطهر الطاهر: نحترم النجم ونستهدف الحسم

أكد لاعب فريق الهلال أطهر الطاهر جاهزية فريقه لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفيدرالية. وقال أطهر في حديث خاص للصحيفة، إن الهلال يحترم فريق النجم الساحلي، ويسعى لمواصلة رحلة النتائج الإيجابية في البطولة الكونفيدرالية؛ وعلق على المواجهة المنتظرة قائلا: نعلم دوافع النجم الساحلي التونسي والمباراة في المجمل صعبة خاصة أن الفريق التونسي تأهل لنهائي البطولة العربية ويمتلك لاعبوه روح معنوية عالية وفي المقابل نحن نسعى لإسعاد جماهيرنا ورد الدين لمجلس الإدارة الذي وفر لنا معينات النجاح، سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية يوم الأحد تسهل من مهمتنا في لقاء العودة وهدفنا الأساسي تخطي النجم والوصول للدور نصف النهائي لمسابقة الكونفيدرالية.