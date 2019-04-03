أخبار لا تفوتك| وزراء يؤدون اليمين أمام "البشير".. وقرارات حكومية (موجز)



خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

السودان يعرض استضافة المؤتمر الثانى لاتحاد الإعلاميين الأفروآسيوى

طلب الوفد السوداني في اجتماع لجان التضامن العربية، الذي بدأ فعالياته بالقاهرة، قبل يومين، استضافة المؤتمر الثاني لاتحاد الإعلاميين الأفروآسيوي، والذي سيتم خلاله إعلان إعادة تشكيل الأمانة العامة والهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد.

كما سيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وإعلان أسماء أعضاء المكتب الرئاسي، والهيئة العليا، والمكتب التنفيذي.

وأكد الكاتب الصحفي محمد أبوالمجد، الأمين العام المساعد لاتحاد الإعلاميين، أن الوفد السوداني، برئاسة الدكتور خالد حسين، رئيس اللجنة السودانية للسلم والتضامن، ورئيس مركز السودان للبحوث والدراسات، سيتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد، وإلى منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، يحدد فيه توقيت، ومدة عقد المؤتمر، الذي من المنتظر أن يعقد تحت عنوان: "الإعلام الهادف.. ودوره في بناء الأوطان"، ويحضره ممثلو نقابات الصحفيين والإعلاميين بكافة الدول الإفريقية والآسيوية.

وأشار "أبوالمجد" إلى أن المؤتمر سيكرم اسم المرحوم الكاتب الصحفي الكبير والمفكر والمحلل السياسي، نبيل زكي، الذي وافته المنية مؤخرًا، وكذلك المرحوم إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق.

رئيس الوزراء يعفى مدراء شركات حكومية

أصدر رئيس الوزراء؛ محمد طاهر ايلا اليوم الأربعاء قرارا بإعفاء مدير شركة سودامين التابعة لوزارة المعادن كمال حسن الحاج؛ كما أعفى مدير الشركة السودانية للبريد المحدودة؛ كامل مصطفي الأمين جبارة.

ووجه ايلا وزارتي المالية والعمل والإصلاح الاداري والجهات ذات الصِّلة باتخاذ إجراءات تنفيذ القرارات فورا.

واصدر رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية قرارات وزارية باعفاء عدد من مدراء شركات ومؤسسات تابعة للحكومة.

وزراء جدد يؤدون القسم أمام الرئيس البشير

أدى عدد من الوزراء القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري.

وحضر مراسم اليمين الدستورية النائب الاول للرئيس؛ الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ورئيس القضاء عبد المجيد إدريس ورئيس الوزراء د. محمد طاهر إيلا.

الوزراء هم؛ الفريق اول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي؛ روضة الحاج محمد وزيراً للثقافة والسياحة والآثار؛ ابو هريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة،

وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ أنه سيبذل كل مافي وسعه لتنفيذ المهام الموكلة اليه وفقا للدستور والقانون؛ والتنسيق مع كافة المؤسسات لتطوير الحكم الاتحادي وخلق حدود مرنة بين المركز والولايات.

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الحكومة السودانية تشرع في تنفيذ أكبر مشروع زراعي بالبلاد

بتكلفة 10مليار دولار تعتزم الحكومة السودانية تنفيذ مشروع (مارشال) واحد من أكبر المشاريع الزراعية في البلاد؛ فيما ابدت دولة قطر رغبتها الاستثمار في المشروع.

وقال محافظ المشروع؛ محمد عطا المنان؛ ان المساحة الكلية التي يقام عليها المشروع تبلغ

2 مليون و400 ألف فدان؛ يتمدد في خمس ولايات؛ يتضمن حزام لزراعة القمح.

وأضاف المشروع تنفذه شركة الظاهرة الإماراتية احدى شركات العين القابضة؛ تكون الحكومة مسؤولة عن البنيات الاساسية.

واوضح عطا المنان ان أهداف المشروع إستقطاب خمسين ألف شاب وشابة؛ وتمكين صغار المزارعين، اضافة إلى تطوير الثروة الحيوانية في البلاد.

وقال المرحلة الأولى للمشروع تنفذ بمنطقة (الهواد) بولاية نهر النيل وذلك لتوفر الموارد الأساسية للزراعة وفقا لمقترح وزارة الزراعة .

واشار المحافظ الى أن قانون المشروع في طور الاعداد وبعد إجازته سيتم تحديد المشاركات الاستثمارية.

وكان النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق اول ركن عِوَض ان عوف؛ وجه باستقطاب التمويل لتنفيذ البنى التحتية المطلوبة للمشروع.

وتتجاوز مساحة مشروع (مارشال) مساحة مشروع الجزيرة اكبر المشاريع المروية في افريقيا والشرق الأوسط.

السفير المصري بالخرطوم: تجاوزنا الخلافات حول التنقيب في حلايب

أكد سفير مصر لدى السودان؛ حسام عيسى؛ أن وزارة البترول المصرية لم تعلن عن اي عطاء للتنقيب في حلايب البتة؛ وتجاوزنا الخلافات مع السودان بهذا الشأن.

وقال السفير في تصريحات لصحيفة محلية اليوم الأربعاء؛ إتضح أن التصريح المنسوب لم يصدر عن أي مسؤول بوزارة البترول؛ وأضاف ماحدث بانه "سحابة صيف عابرة".

وحسم السفير الجدل حول مسالة إنشاء الجيش المصري مخابز بالسودان؛ قائلا:" أن تشييد المخابزجاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية". وأضاف أن الهيئة الهندسية المصرية بدأت في بناء مخابز ووحدات كهربائية قبل نحو شهر.