مهلب يتعهد بدعم مشروعات الخريجين بغرب دارفور

أعلن والي ولاية غرب دارفور اللواء ركن مهلب حسن احمد اهتمام حكومته بالخريجين ومشروعاتهم المختلفة، وتعهد بتوفير الدعم والسند للخريجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالولاية مؤكدا دور الخريجين في تنمية الإقتصاد بالولاية .

وشدد علي ضرورة الإستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها الولاية وإقامة مشروعات ذات صلة بطبيعة غرب دارفور ودعا الى إدخال مشروعات جديدة للتوسع في الإنتاج بمختلف أنواعه وتعهد بتنفيذ كافة المشروعات على أرض الواقع.

وأكد مهلب خلال لقائه اليوم مدير صندوق تشغيل الخريجين بخيت الهادي استمرار العمل فى مشروعات الخريجين ودعا الى توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق لتكون بمثابة خارطة عمل بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلي إستضافة الولاية للدورة المدرسية في نوفمبر المقبل موضحا ان شعارها هو(أيدينا للبلد).

وأعلن حاجة ولايته للتدريب بصورة كبيرة وقال إنه وجه بضرورة الإهتمام به باعتبار أنه يقود التنمية الاقتصادية .

وأضاف أن مشروعات الخريجين تعتبر اولوية في المرحلة المقبلة مشيرا الى توجيه رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بالشباب والخريجين وقطع بأن الولاية تعيش الآن في استقرار أمني بجميع أنحاء الولاية مما انعكس إيجابا علي الولاية بجانب مساهمته في عودة الكثيرمن اللاجئين والنازحين من دول الجوار وتشاد، وأكد أن ذلك يلقي اعباء إضافية علي حكومة الولاية.

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من جانبه أعلن وزير المالية بولاية غرب دارفور محمد عبدالرحمن بتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في دفع عمل الخريجين وأشار الى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الخريجون في دعم الإقتصاد بالولاية وأوضح أن هذه الزيارة من اولويات حكومة الولاية ووالي الولاية تحديدا ،واوضح ان معظم برامج ومشروعات موازنة العام الحالي للانتاج .

وأعلن عبدالرحمن اهتمام وزارته بقضية معاش الناس وذلك من خلال إنفاذ العديد من المشروعات الإنتاجية وأضاف أننا وجهنا بضرورة الجلوس مع كافة الجهات ذات الصلة بالتمويل لإنجاح المشروعات بالولاية واقترح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارته وصندوق تشغيل الخريجين تكون بمثابة خارطة عمل للولاية خلال الفترة المقبلة.

من جهته كشف مدير صندوق تشغيل الخريجين بخيت الهادي عن مشكلات تواجه الخريجين فيما يلي التمويل خاصة الضمانات وأكد معالجتها من خلال وثيقة التأمين التي تم إدخالها وأشار إلي مساعيهم المختلفة لمعالجة كافة القضايا التي تلي المستهدفين بالتمويل من الخريجين والشباب واوضح ان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أعلن في عدة مرات أن العام الحالي عام للشباب.

وأشار إلي سعي الصندوق في إقامة مشروعات بالولاية حسب حاجتها حتي يساهم في زيادة الإنتاج ونوه لمقترح قدمه الصندوق لوزارة الصحة بالاستفادة من المراكز الصحية الموجودة في جميع الولايات واوضح ان ذلك للاستفادة من الخريجين في التغطية الشاملة للصحة وتوطين العلاج بالولايات وأشار إلي أن هناك إمتيازات ستمنح للخريجين من الكوادر الصحية لترغيبهم في العمل بالمناطق البعيدة.

وبشر بالعديد من المشروعات التي يعمل علي تنفيذها الصندوق خلال العام الحالي، وأشار إلي التخطيط لتمويل مشروعات ذات أولوية اقتصادية للولاية، وأكد حرصهم علي ضرورة أن تكون هناك لجان فنية متخصصة لتحديد المشروعات حسب الأولويات التي تحدد من قبل حكومة الولاية وأعلن حرص الصندوق علي تنفيذ نوافذ للتمويل في المحليات البعيدة حتي تسهم في تقصير الظل الإداري والتزم بتدريب الخريجين والشباب الذين يتم تمويلهم من قبل الصندوق.