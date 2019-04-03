أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القومي د. محمد طاهر ايلا قرارا اليوم بإعفاء السيد كامل مصطفى الأمين جبارة من وظيفة مدير عام الشركة السودانية للخدمات البريدية المحدودة . ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والضمان والتنمية الاجتماعية (الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي) والعمل والاصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير عام الشركة السودانية للخدمات البريدية المحدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.