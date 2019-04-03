فيصل يبحث مسار عملية السلام بدارفور

بحث مساعد رئيس الجمهورية مسؤول ملف السلام الدكتور فيصل حسن ابراهيم مع وفد الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور مسار عملية السلام في دارفور والجهود المبذولة من اجل إلحاق الممانعين بوثيقة الدوحة. واوضح امين الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بحركة العدل والمساواة الموقعة على سلام الدوحة، نهار عثمان نهار، في تصريح صحفي عقب لقاء وفد الحركات مع مساعد رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، أنه تم خلال اللقاء التفاكر والتشاور حول انجع السبل لدفع العملية السلمية في البلاد والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المانحون، مبينا أن اللقاء امن على مواصلة الاجتماعات واللقاءات لإنفاذ مطلوبات الوثيقة.

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