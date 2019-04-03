محكمة الإرهاب تُصدِّر حكماً مثيراً متعلق بشرطي متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور

برأت محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، شابين من محاولة اختطاف علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور ومحاولة ترحيله من جنوب دارفور للمثول أمام المحكمة الجنائية الجولية بلاهاي والإدلاء بشهادة ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، المتهم هو الآخر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في أغسطس العام الماضي، شابين بمنطقتي "صليعة" شرق دارفور، و"رهيد البردي" جنوب دارفور، بتهمة الشروع في تنفيذ عملية أمنية لصالح حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور.
وتتلخص العملية، بحسب رواية فرد جهاز الأمن أمام المحكمة "في جمع معلومات عن الشرطي بقوات الاحتياطي المركزي علي كوشيب، واختطافه وترحيله إلى جبل مرة ومنه إلى أفريقيا الوسطى ومن ثم إلى هولندا لتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولة".
غير أن قاضي المحكمة، خالد رمضان، بعد استماعه لحيثيات القضية وأطرافها خلال جلسة واحدة انعقدت الثلاثاء وامتدت لثلاث ساعات أصدر حكماً ببراءة المتهمين وأمر بإطلاق سراحهم فوراً لعدم تقديم الاتهام بينات ترقى لإدانتهم.
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