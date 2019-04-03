محكمة الإرهاب تُصدِّر حكماً مثيراً متعلق بشرطي متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور

برأت محكمة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، شابين من محاولة اختطاف علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور ومحاولة ترحيله من جنوب دارفور للمثول أمام المحكمة الجنائية الجولية بلاهاي والإدلاء بشهادة ضد الرئيس السوداني، عمر البشير، المتهم هو الآخر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في أغسطس العام الماضي، شابين بمنطقتي "صليعة" شرق دارفور، و"رهيد البردي" جنوب دارفور، بتهمة الشروع في تنفيذ عملية أمنية لصالح حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور.