وزير الصحة يعد بزيادة حصة شمال دارفور من أدوية الطوارئ

كشف وزير الصحة الإتحادي د.الصادق محجوب، عن زيادة حوافز الإستبقاء للأختصاصين بنسبة 100% فضلا عن دخول نواب الأختصاصين في الحوافز.

وشدد محجوب، على زيادة نسبة تعيين القابلات وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية في ولاية شمال دارفور مبينا أن التغطية الشاملة في الولاية بلغت 77%.

ووعد محجوب لدى لقائه بمكتبه بوالي ولاية شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال، بتوفير الإسعافات للولاية وزيادة حصة أدوية الطوارئ وتوفير الأجهزة الطبية خاصة أجهزة غسيل الكلى.

في وقت أكد فيه على إنشاء مراكز تشخيصية متطورة في كل المجالات فضلا عن تأهيل وتطوير المستشفيات الريفية بالولاية.

من جانبه قال والي ولاية شمال دارفور الفريق الركن النعيم خضر مرسال، أن ولايته ستتفتح مستشفى بأحدث الأجهزة في الأيام القلائل القادمة مضيفا أن الصحة هي عمود أساسي للتنمية والإستقرار.

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وناشد مرسال بتوفير أجهزة الرنين المغنطيسي والأشعة المقطعية لولايته بجانب عربات الإسعاف وزيادة الإمداد الدوائي.

كما نادى مرسال بإكمال مستشفى الطينة مبين أن نسبة نقصه 35% مبين إهتمامه بصحة البيئة مختتما قوله في الولاية نحن (ننتج بس).

وفي السياق كشف مدير عام وزارة الصحة بالولاية د.الحاج ادريس، عن وجود أكثر من 60 أختصاصي في مدينة الفاشر، مؤكدا عدم وجود أختصاصيين للأمراض الدقيقة كالقلب والمخ والأعصاب.

وطالب ادريس بإنشاء مركز لأبحاث السرطان وتكملة نواقص معمل أمراض الدم بجانب توفير جهاز لتفتيت الحصاوي وجهاز مناظير الهضم.