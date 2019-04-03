الجيش اليمنى يواصل تقدمه بمحافظة حجة وسط انهيارات بصفوف الحوثيين

تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها الميداني المتسارع في مديرية عبس بمحافظة حجة، وسط انهيارات بصفوف الحوثيين، حيث حررت عددًا من القرى ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة الخميس الماضي.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في "بني حسن" بمديرية عبس، حررت خلالها عددًا من القرى منها (بني الأكوع - الرزام - الباكرة - بني كديش - أم الضبع - الطينة)، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وخسائر في العتاد.

وتشهد صفوف المليشيات الحوثية انهيارات كبيرة مع التقدمات المتسارعة التي يحققها الجيش اليمني بالتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.