روضة الحاج تدعو لعكس الموروث السوداني الاصيل

أدي القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري يوم الاربعاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ورئيس القضاء عبد المجيد ادريس ورئيس مجلس الوزراء د. محمد طاهر ايلا كل من الفريق أول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي روضة الحاج محمد وزيراً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، أبو هريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة، الدكتور الصادق محمد علي حسب الرسول وزيرا للدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وأحمد علي علي موسى وزيرا للدولة بوزارة الصناعة والتجارة.

وتعهد وزير ديوان الحكم الاتحادي في تصريح صحفي ببذل كل مافي وسعه لتنفيذ مهامه بصدق وأمانة وفقا للدستور والقانون بالتنسيق مع كافة المؤسسات ذات الصلة لتطوير الحكم الاتحادي وخلق حدود مرنة مع الولايات ودول الجوار.

الى ذلك دعت وزيرة الثقافة المثقفين والمهتمين بالشان الثقافي والسياحي لدعم جهود الوزارة بما يمكنها من القيام بدورها علي الوجه المطلوب تجاه قضايا الثقافة لعكس الموروث السوداني الاصيل المتصل بقيم ومثل الشعب السوداني. من جانبه لفت وزير الشباب والرياضة الي أن تخصيص الدولة لوزارة للشباب والرياضة يعكس وعيها واهتمامها بقضايا الشباب وأشار إلي أن شباب السودان هو الأول علي المستوي الأفريقي ودعا الشباب والرياضيين الي دعم ومساندة الوزارة لتعزيز وتطوير سبل معالجة كافة القضايا. بدوره اوضح وزير الدولة بالمالية ان المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اثرت علي العديد من اوجه الحياة ودعا الي تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.

وتعهد بالعمل علي معالجة القضايا الاقتصادية الملحة والعاجلة المتمثلة في توفير السلع الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. من جهته قال وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة انه لن يألو جهدا من اجل الاستخدام الامثل لموارد السودان لاعادة التوازن للميزان التجاري للدولة عبر زيادة الصادر وتقليل الوارد.