مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ أساتذة جامعة الخرطوم اليوم الأربعاء وقفة إحتجاجية بمجمع الوسط بالجامعة داعمة للحراك الجماهيري الذي انتظم مدن البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي و جددت فيها التمسك بمطالب المبادرة الداعية إلى تحقيق الانتقال السلمي بعيد تنحي للنظام واحلال بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني، كما طالبت الوقفة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف العمل بمراسيم قانون الطواريء.

وكان أستاذة الجامعة نفذوا وقفة احتجاجية داعمة للحراك في السابع من يناير الماضي وإعتقلت السلطات أكثر من عشرين من المشاركين فيها.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد - حسب احزاب معارضة- إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.