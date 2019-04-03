وعود "البشير" الأخيرة.. هل تكون قلم لكتابة نهاية التظاهرات؟ (تقرير)

في محاولة منه لتهدئة الشارع السوداني، جدد الرئيس عمر البشير، اتهامه لجهات لم يسمها، بمحاولة إستغلال مطالب الشعب السوداني “المشروعة “،لتحقيق أجندة تتبنى خياراتٍ إقصائية ، وتَبثُّ سمومَ الكراهيةِ ، وتدفع البلاد إلى مصيرٍ مجهول على حد زعمه.

واقر البشير في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية في دورة انعقادها التاسعة، بأن الظرف الاقتصادي الصعب أثَّر على قطاعات من الشعب، ودفعه للخروج للتعبير عن ذلك الا ان بعضها لم تلتزم بالضوابط القانونية في التجمع والتظاهر وأحدث خللاً في النظام العام واتلفت بعض الممتلكات ، فضلا عن محاولة البعض القفز على تلك الاحتجاجات لتحقيق “اجندة إقصائية” الا ان الشعب تنبه لتلك المحاولات، ولم ينجر لدعوات الكراهيةِ والإقصاء حسب وصفه.

وكشف البشير عن جملة من القرارات والتدابير التي ستعلن الأيام المقبلة لتعزيز مسار الحوار وتهيئة الساحة الوطنية لإنجاز التحول الوطني المنشود ،وتعهد بالوقوف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع أبناء الوطن ، بكافة رؤاهم السياسية ، متخذين من وثيقة الحوار الوطني مرجعيةً أساسية ،وعبر عن أمله في ان يخلق هذا التحول الوطني بيئة صالحة تتحد فيها جهود الجميع لتعبئة المجتمع وتوجيه طاقاته نحو الإنتاج خاصة في الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية.

وقال البشير إن دعوته لخارطة طريق لانتقالٍ سياسي، يرتكز على حوارٍ واسع ملتزم بالدستور، واتخاذ قرارات وتدابير عاجلة، تمثلت في حل الجهاز التنفيذي، وتشكيل حكومة المهام الجديدة، وإعلان حالة الطوارئ، ووجه الحكومة القومية بتوفير التمويل لمشروعات الشباب المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الصغيرة والبرمجيات وغيرها ، للافراد والمجموعات ، عبر المصارف ومؤسسات التمويل الاصغر برؤى جديدة تمكن من جعل المشاريع حقيقة واقعة ، وبناء المدن السكنية لتوفير المساكن اللائقة للشباب عبر التمويل الميسر ، بجانب إحياء وتأهيل الدور والمؤسسات والاندية الشبابية المعنية بالنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي ووضعها في صلب برامج الدولة وميزانياتها، ورعاية مبادرات الابداع الشبابي في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية ،زيادة عدد وحجم استيعاب حواضن ومشروعات أعمال الشباب ، التي اثبتت أن شبابنا قادر على المنافسة بمشاريعه الحديثة والمبتدعة .

و دمغ رئيس حزب (المؤتمر السوداني) المعارض عمر الدقير، النظام الحاكم بالعجز عن مخاطبة الأزمة الشاملة التي يعيشها الوطن، واتهمه بالاستمرار في أسلوب المراوغة والهروب للأمام.

وقال الدقير في تصريح له تعليقاً على خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان "إذا أراد أي معارض لنظام الانقاذ أن يقدم مرافعة يثبت فيها عجز هذا النظام وفشله، لن يجد أبلغ من خطاب الرئيس أمام ما يسمى بالهيئة التشريعية القومية".

وأوضح أن الخطاب احتشد بالوعود لإقامة دولة القانون وإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح اعتلال هيكلة الدولة ومحاربة الفساد والوعد باحترام حقوق الانسان والسعي لتحقيق السلام وغيرها.

وأردف الدقير متسائلاً: "ماذا كان يفعل النظام طوال ثلاثين عاماً من الحكم العضوض، ليكتشف الآن فقط كل هذا الخراب الذي يحتاج لإصلاح؟!".

ونوه القيادي المعارض الى أن الخطاب "لم يتطرق للازمة الراهنة وتداعياتها، ولم يَعِد بتشكيل لجان تحقيق حول ملابسات قتل عشرات الشهداء، وأنه حوى حديثاً عن احترام حقوق الانسان متجاهلاً العديد من معتقلي الرأي والضمير القابعين في زنازين جهاز الأمن، وأطلق دعوةً للحوار الوطني بينما سيف الطوارئ مشهرٌ لمصادرة حرية الرأي والتعبير وكل الحريات الاساسية".

وقال "النظام ليست لديه أية حلول للأزمة الحالية، وليس في قِدْره غير ماءٍ يغلي حول الحصى مثل ذلك الذي يُسْتَنام به أطفالٌ جوعى".

وأكّد الدقير أن لا خيار أمام السودانيين غير مواصلة حراكهم السلمي الثوري الباسل والمثابرة فيه لتحقيق مطلبهم برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية تمثل إرادتهم وتقود الوطن لعبور مستنقع الأزمات، بعقل جماعي، وتعمل على إنهاء دولة التمكين الحزبي وبناء الدولة التي تسع جميع أهلها -دون تمييزٍ أو تهميش - تحت رايات السلام والديموقراطية والعدالة والنهوض الاقتصادي وكل شروط الحياة الكريمة".

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ودعا الدقير كافة جماهير الشعب السوداني للخروج فى المواكب التي أعلنتها قوى إعلان الحرية والتغيير -يومي٤ و٦ أبريل -لتشييع وعود النظام، وللتأكيد على أن حل أزمات الوطن يبدأ برحيل النظام.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻜﺮﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺎﻁﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.

ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺮﻁﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ الطوارئ في 22 فبراير الماضي .

ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺑﺮﻁﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟـﻄـﻮﺍﺭﺉ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

و تجاهلت المعارضة السودانية، الوعود التي قدّمها الرئيس عمر البشير، في خطابه الأخير، بما في ذلك تعهّده بتقديم حوافز جديدة للشباب، معتبرة أن خطاب البشير عبارة عن "حلقة مسلسل عمره 30 سنة من الوعود الكاذبة".

وواصلت المعارضة الحشد لتظاهرة السادس من أبريل الحالي، بالتزامن مع ذكرى انتفاضة 6 أبريل 1985، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري. وتسعى المعارضة إلى ضمان أن يشارك نحو مليوني شخص في التظاهرات على مستوى العاصمة، فيما دعا تجمّع المهنيين إلى التوجه في مسيرة نحو مقر قيادة الجيش في الخرطوم السبت المقبل.

و أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى المعارضة المنضوية تحت إعلان «الحرية والتغيير» عن تظاهرات جديدة غداً الخميس، أطلق عليها «مواكب الخبز والكرامة»، ستنطلق في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، في الوقت ذاته الذي كثف دعواته للمشاركة في مليونية أمام القيادة العامة السبت المقبل بالتزامن مع ذكرى انحياز الجيش لانتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري.

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين الجسم المحرك للاحتجاجات المتواصلة لأكثر من 3 أشهر أن موكب الخميس يحمل اسم «موكب الخبز والكرامة»، تذكيراً بأزمة الخبز التي يعيشها السودانيون رغم الإجراءات الإسعافية التي وصفها بالقاصرة.

كما حث حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي اليوم الثلاثاء، القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة , لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم ,بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه .

وأهاب حزب الأمة في بيان له اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بجماهيره بشكل خاص وبعموم الشعب السوداني للمشاركة في مواكب ستة أبريل باعتبارها "فرض عين " وطالب المعارضة بالتوحد وبناء جبهه عريضة لتحقيق مطالب الشارع في إسقاط النظام