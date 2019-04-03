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مظاهرات بامبدة في العاصمة الخرطوم

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الأربعاء 03/أبريل/2019 - 03:58 م

مظاهرات بامبدة في العاصمة الخرطوم
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حسين بشير

 

باغت مئات المتظاهرين قوات النظام بتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم بمنطقة امبدة بمدينة امدرمان في العاصمة الخرطوم دعما  لموكب 6 ابريل وجابت المظاهرة شوارع وازقة  الحي  بينما تجاوب معها وانضم لها عدد كبير من المواطنين.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل النظام وتنحي البشير ووقف عمليات القمع والقتل وردد المتظاهرون شعارات الثورة حرية سلام وعدالة .. والثورة خيار الشعب. 

 

مظاهرات بامبدة في العاصمة الخرطوم
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