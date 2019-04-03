شهد الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم صباح اليوم بقاعة مجلس وزراء الولاية مراسم توقيع عقد تنفيذ محطة مياه الصالحة بين وزارة المالية الإتحادية وشركة عمراب كندا المنفذة للمشروع وهيئة مياه ولاية الخرطوم كإشراف فني بتكلفة بلغت (112) مليون دولار وسعة إنتاجية (300) ألف متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بحضور وزير المالية والإقتصاد والإستثمار بالولاية ووزير البني التحتية والمواصلات ومعتمدى الخرطوم وأمدرمان وممثلين لسفارات الولايات المتحدة الامريكية وهولندا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

وأكد وكيل وزارة المالية الإتحادية الدكتورعبدالمنعم محمد الطيب أن المحطة تم تمويلها بموجب هذا العقد بحوالي (112) مليون دولار لتضخ حوالي (300) ألف متر مكعب في اليوم مشيرا الى أن شركة عمراب كندا لديها العديد من الخدمات التي تقدمها لجمهورية السودان في العديد من المدن وقد شملت خدماتها النيل الابيض والدويم والجزيرة ومدينة ابوحمد بالولاية الشمالية.

كما أكد على أهمية إستمرار التمويل للعمليات المرتبطة بتوفير المياه للمواطنين ومد الشبكات ومحطات المياه إلى جميع ولايات السودان.

وقال وزير البني التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم العميد دكتور مهندس ركن خالد محمد محمد خيرإن إن محطة مياه الصالحة تغطي جزء كبيرا من غرب وجنوب امدرمان وان السعه الإنتاجية للمحطة ستكون إضافة حقيقية للمحطات القائمة الآن مشيدا بشركة عمراب كندا وإسهاماتها الكبيرة في مجال المياه

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وأشاد وزير البني التحتية والمواصلات بهيئة مياه ولاية الخرطوم والتي بذلت جهدا مقدرا في التخطيط والتجهيز حتى تصبح هذه المحطة واقعا .

وأمن على تنفيذ إستراتيجية ولاية الخرطوم في توفير المياه النيلية مشيرا إلى توقيع إتفاقيات أخرى لتنفيذ محطات أخرى في القريب العاجل

وقد أبدت شركة عمراب كندا سعادتها بتوقيع العقد كمرحلة أولى ومتابعته حتى يصل إلي مليون متر مكعب في المستقبل.

وقال مستر صالحي مدير الشركة أن شركته واحدة من الشركات المنفذة لبرنامج زيرو عطش في 2020 كما قامت الشركه بتنفيذ عدة محطات في عدد من ولايات السودان المختلفة، وأبدى سعادته بإسهام الشركة في مجال المياه شاكرا حكومة ولاية الخرطوم ممثلة في هيئة مياه ولاية الخرطوم ووزارة البني التحتية والمواصلات بالولاية ووزارتي المالية الإتحادية والولائية.