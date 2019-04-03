السودان يمد العالم بأكثر من 80% من الصمغ العربي

عقد وفد السودان ممثلا للجنة البرامج وفعاليات المؤتمر العالمي للصمغ العربي بالسودان اجتماعا بمدينة هامبورج الألمانية مع مجموعة مديري المنظمة الدولية للأصماغ وهي إحدى روافد منظمة المنتجات الطبيعية في أوروبا والتي تتخذ من ألمانيا مقرا لها وتعقد اجتماعاتها كل عام في أحد الأقطار الأوروبية .

حيث عقد الاجتماع بحضور الدكتورة أولريك سنقلمان رئيس منظمة AIPG الدولية والمستر دوشوب والمستر هاوزر أعضاء المكتب التنفيذي.

ورأس وفد السودان دكتور عبدالماجد عبدالقادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي رئيس لجنة البرامج وفعاليات المؤتمر وعضوية كل من هاشم الدقير عضو لجنة المؤتمر العالمي للصمغ العربي والعضو الأفريقي المنتخب نائب رئيس المنظمة الدولية.

وقدم وفد البلاد الدعوة للمجموعة لحضور فعاليات المؤتمر التي ستنطلق مطلع شهر مايو المقبل. كما تقدمت إدارة المنظمة بالشكر للسودان على تقديم الدعوة لحضور هذه التظاهرة الدولية المقامة بالسودان تحت رعاية الانكتاد من أجل دعم الدول المنتجة للصمغ العربي.

من المعلوم أن السودان ظل يرفد العالم بأكثر من 80% من الصمغ العربي وفقا لسجلات المنظمة الدولية .

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والجدير بالذكر أن المنظمة كانت قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها الانكتاد في مدينة جنيف بسويسرا والتي قررت قيام المركز الأفريقي للصمغ العربي والاتحاد الأفريقي للدول المنتجة والمصدرة للأصماغ واتخاذ السودان مقرا للمركز والاتحاد الأفريقي.

وافقت إدارة المنظمة الدولية على المشاركة بمستوى عالٍ من التمثيل وتقديم ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر ورئاسة إحدى جلساته، كما تقرر إيفاد أكبر علماء المنظمة فى مجال الصمغ العربي للمساعدة في الجوانب المختلفة للمؤتمر .

وعلى مستوى الشركات الألمانية تم الاتفاق على إيفاد مناديب عن الشركات العاملة في استيراد وتصنيع وتوزيع الصمغ العربي من بينها شركة سنقلمان وشركة ويلي بينكي.

وقررت المنظمة توزيع دعوة السودان على عضويتها في باقي دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند وبعض دول شرق أوروبا.