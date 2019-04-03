السودان يعرض استضافة المؤتمر الثانى لاتحاد الإعلاميين الأفروآسيوى

كما سيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وإعلان أسماء أعضاء المكتب الرئاسي، والهيئة العليا، والمكتب التنفيذي.
وأكد الكاتب الصحفي محمد أبوالمجد، الأمين العام المساعد لاتحاد الإعلاميين، أن الوفد السوداني، برئاسة الدكتور خالد حسين، رئيس اللجنة السودانية للسلم والتضامن، ورئيس مركز السودان للبحوث والدراسات، سيتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد، وإلى منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، يحدد فيه توقيت، ومدة عقد المؤتمر، الذي من المنتظر أن يعقد تحت عنوان: "الإعلام الهادف.. ودوره في بناء الأوطان"، ويحضره ممثلو نقابات الصحفيين والإعلاميين بكافة الدول الإفريقية والآسيوية.
وأشار "أبوالمجد" إلى أن المؤتمر سيكرم اسم المرحوم الكاتب الصحفي الكبير والمفكر والمحلل السياسي، نبيل زكي، الذي وافته المنية مؤخرًا، وكذلك المرحوم إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق.
وكان الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة التضامن، قرر تعيين الإذاعي حمدي الكنيسي، مؤسس نقابة الإعلاميين في مصر، أمينًا عامًّا للاتحاد، بعد انتهاء فترة تولي الدكتورة سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية، الأمانة العامة.
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