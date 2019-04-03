ديبي في الخرطوم بالخميس

التاريخ: 03-أبريل-2019
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يصل الخرطوم، صباح يوم الخميس، الرئيس التشادي إدريس ديبي في زيارة رسمية للبلاد. يجري خلالها مباحثات مع نظيره المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري، كما ستعقد في ذات اليوم جلسة مباحثات بين الجانبين السوداني والتشادي بالقصر الجمهوري.
وتركز المباحثات بحسب الشروق – على دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، بجانب تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات المشتركة بين السودان وتشاد.
وتمثل زيارة ديبي للبلاد الثانية له للخرطوم خلال هذا العام خاصة وأن إنجمينا والخرطوم تربطهما علاقات متميزة توجت بنجاح العديد من المشروعات، خاصة القوات المشتركة السودانية التشادية التي تعمل على محاربة الظواهر السالبة في حدود البلدين بخلاف حفظ الأمن والاستقرار.
ومن المتوقع أن يعقد الطرفان مؤتمراً صحفياً في ختام المباحثات، كما سيزور الرئيس التشادي شركة “دال” للمنتجات الزراعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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