الكوكي: الهلال جاهز لتحدي النجم الساحلي

أكد المدير الفني لفريق الهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي، أن فريقه يواصل تحضيراته في ظروف طيبة لمواجهة النجم الساحلي، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيديرالية الأفريقية، وقال في تصريحات اوردها موقع (كووورة تونسية) اليوم: وصلنا إلى تونس أمس ، ونجري حاليًا معسكرًا بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، سيتواصل إلى يوم الجمعة القادم، وبعدها نتحول إلى مدينة سوسة، حيث سنجري حصة تدريبية أخيرة قبل خوض المباراة. وحول رأيه في المواجهة المحدد لها الأحد المقبل، قال الكوكي: المباراة ستكون صعبة على الفريقين، فكلانا يريد تحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه المهمة في مباراة الإياب. نعرف جيدًا ما ينتظرنا أمام فريق قوي في حجم النجم الساحلي، وبحول الله سنستعد له جيدًا، وسنكون على أتم الاستعداد لرفع التحدي أمام منافسنا الذي سيكون مدعومًا بجماهيره. وتحدث الكوكي عن ظروف المعسكر الذي يجريه الهلال في تونس، موضحًا: الظروف ممتازة، وجيدة جدًا، وتساعدنا على التركيز التام للاستعداد للمباراة.. لقد قررنا المجيء إلى تونس مبكرًا حتى نقوم بتحضيراتنا على عين المكان، ونتفادى إرهاق السفر.

وعن حظوظ الهلال في لقاء الأحد قال: رغم أن المباراة ستلعب في سوسة، أرى أن حظوظ الفريقين متساوية، 50% للنجم الساحلي، و50% للهلال. وأتم: سندافع عن حظوظنا إلى آخر اللقاء.. لدي ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين، وقدرتهم على العودة إلى السودان بنتيجة إيجابية تفتح أمامهم أبواب الترشح إلى الدور نصف النهائي على مصراعيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)