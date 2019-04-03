السلاح والخدعة.. والدنيا اليوم

تحت الشجرة.. قال

: الأستاذ الطيب مصطفى يكتب أمس عن شحنات السلاح والخلايات النائمة

> ونقول: هل يطمع أهل التمرد أن يضربوا الناس.. وأن يخرج الناس إليهم وأيديهم فوق الرؤوس ليقولوا.. تعالوا احكمونا؟!

> الصمت كان يعني.. لا

> ونقول: وما يعرفه التمرد هو أن عواصم السودان بها الآن ما لا يقل عن نصف مليون رجل من رجال الأمن وبها مليونان اثنان من المجاهدين

> سكتوا يطلبون التفسير ونقول

: طلقة واحدة تعنى إعدام كل الخلايا

وكأنه ينقض ما نقول.. قال وهجوم خليل؟

> وقبل أن ننطق بحرف يقول آخر

> نعم.. أولاً كيف وصلت كتائب خليل

> ونقول: كيف وصلوا.. وما حدث بعد وصولهم أحداث ترسم صورة واحدة

> ( كيف وصلوا) جملة تعيد مشهد قيادة دولة مجاورة لقوات خليل بواسطة أقمارها الصناعية حتى دخولهم أم درمان

> وماذا حدث بعد وصولهم؟! ما حدث هو أن الضربة لم تستطع أن تتجاوز جسر أمدرمان.. حتى طحنت

قال: مواطنون أم جيش؟

و نمضي لنقول: الهياج المسلح بعد حادث قرنق.. لما انطلق الجنوبيون ينفذون أمراً مدبراً….

> قبل أن نمضي في الحديث يقاطعنا من يقول

: أمر مدبر؟ الهياج أم مقتل قرنق؟

> ونقول الهياج كان هو الجزء الثاني من مخطط اغتيال قرنق

قال: الهياج من صده؟

ونقول: الأمن يتدخل في اليوم الثالث.. الثالث.. وعندها كان…

> انتظروا أن نحدثهم عن العدد الذي قتله المواطنون من المهاجمين

> ولم نقل

> الصمت كان يعني أن الحضور كانوا يعيدون تركيب نثار الأحداث حتى يخرجوا بصورة مفهومة

> ببطء وكأنه يخرج من تحت الموج قال

: الكاتب الذي يثني على كل شيء ليس مسلماً.. ويشتم كل شيء مسلم .. ماذا يريد؟

قال آخر: هل قلت إن من يحارب الإسلام هو شخص قد خرج بالضرورة من الإسلام وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟

ونقول: (وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) كلمات من يقولها ليصف صاحبك هو النبي ذاته صلى الله عليه وسلم

> قال.. صاحبي؟

ونقول.. من يحارب الإسلام ويظن أنه مسلم

قال الأول: وصاحبك أنت الذي يشتم كل ما هو مسلم .. و

> ونقول

: بعض الناس يهمه أن يعرف بأنه (عارف)

> ونلتفت إلى أحد الشباب والشاب يفهم نظرتنا/ وأننا تذكرنا طرفة حكاها لنا/ ويغرق في الضحك

> الطرفة هي

> أحدهم ممن يدعي المعرفة بكل شيء يزعم أنه يعرف(حقيقة ونفس) كل أحد عندما يراه

> وفي حمى حديثه يعبر بهم رجل والمتحدث المهتاج ينظر إليه ثم يهمس للحضور

: دا.. أكبر مفسد للشباب

> يعني الإفساد بمعناه البذيء

> والمتحدث يفاجأ باحد الحضور يصرخ به

: هااااها.. دا ابوي

> وهنا المتحدث يقول

: دا أفسدني أنا ذاتي

> والشاب نقول له

> الكاتب الذي يهاجم كل ما هو إسلامي إن نحن رددنا عليه وكشفنا أخطاءه وأكاذيبه /وحتى ينفي عن نفسه الكذب/ سوف يضطر إلى أن يقول شيئاً يشبه ما قاله المتحدث أعلاه

> قال آخر

: إعلامنا سيئ

> ونقول: حفت النار بالشهوات .. والشهوات عري وكذب.. واتهام بالخراب وإثارة لا تتوقف عند شيء

> إعلامنا تجعله معركة البقاء / والبحث عن القارئ/ يضطر إلى مثلها

> ونقول

: الكتب غالية الثمن.. والدولة توقف استيرادها ( ترفض التصديق بالعملة الصعبة)

> والإعلام العالمي.. الشاشات ليست أكثر من خمارات تقدم كؤوس الكذب.. وكؤوس البذاءات

> والبذاءات ليست هي الجنس فقط فنحن نشاهد (فيلما) محترماً قبل أيام..

> وفي الفيلم الفتاة المهذبة الرقيقة التي تجالس مجموعة من الأصدقاء.. الفتاة الرقيقة.. وحتى تقدم برهاناً على تهذيبها ورقتها تقول للحضور

Idont fart Before Him

> وترجمها براك

> الإعلام والفنون تسقيك كل الرذائل مغلفة في غلاف شديد البهرجة والأناقة

> ومن يصيح بنا ونحن ننصرف يقول .. لكن.. لماذا يرسل قادة التمرد مقاتلين يعلمون أن موتهم محتوم؟

> ونقول: لأنهم في فنادق باريس .. ولأنهم يقدمون الخدمة لمن يدفع ثمن (الرؤوس) هذه

> ونبحث عن صحة خبر على المواقع يقول إن الغرب بحوثه الرصينة تقدم

> للفاتيكان نسخة مكتشفة من الإنجيل عمرها(1500) عام تقول عن عيسى عليه السلام كل ما قاله القرآن .. والاكتشاف يقول إن عيسى عليه السلام

> (ليس إلهاً.. ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة.. و أنه لم يصلب وأنه رفع)

> والحكاية ما يجعل لها قبولاً.. ويجعل مصيرها القادم مفهوماً هو أنه عام (1945) يكتشف الناس في (كهف قمران) جنوب الأردن.. النسخة الحقيقية الوحيدة للتوراة.. واللفايف الجلدية تسمى (لفايف قمران) ثم حكاية تهريبها وإخفائها.. حتى اليوم حكاية معروفة

> يبقى أن الحرب ما يقودها ليس هو (الحقيقة والكذب)

> الحرب ما يقودها هو (لا إسلام)

> ومرحلة (المخادعة) تنتهي.. ومرحلة جديدة تبدأ

> ومرحلة (المخادعة) نموذجها الآن هو دعوة العلمانية

(2)

: العلمانيون يدعوننا إلى دولة لا دين فيها

> والخدعة هي أن العلمانيين يبيعون لنا الهواء

> فالعلمانيون.. لا دين عندهم

> ونحن حياتنا هي الدين

> والدعوة إلى (دولة لا دين لها) تعني أن

> العلمانيون لا يخسرون شيئاً فهم.. منذ البداية.. لا دين عندهم ليخسروه

> بينما نحن.. بالاستجابة لهم.. نخسر ديننا

> ومرحلة (المعرفة) التي تقود.. تنتهي

> فأنت وكثيرون آخرون يعرفون هذا

> ثم لا شيء يتبدل عندك..

> لهذا نكتب سلسلة عن الإسلام الحقيقي ما هو

> وعن إننا نعيش اليوم مجتمعاً هو (ردة كاملة)

> وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم