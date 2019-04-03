تحضيرات لمشاركة السودان في اجتماعات "الربيع"

بحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي حسن يس، مع الممثلين المقيمين لصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية بالخرطوم كل على حدة، مشاركة السودان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد بواشنطن خلال الفترة من 12-16 أبريل الجاري.



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