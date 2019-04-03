وقال "هوك": "في العراق، يمكنني أن أعلن اليوم، استنادًا إلى تقارير عسكرية أمريكية رفعت عنها السرية، أن إيران مسؤولة عن مقتل 608 من أفراد الخدمة الأمريكية على الأقل. هذا يمثل 17% من جميع القتلى من الأفراد الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2011".
كما زعم المبعوث الأمريكي الخاص، أن "وكلاء الحرس الثوري الإيراني مسؤولون عن قتل الكثير من المواطنين العراقيين. والأكثر من ذلك، أن طهران تحاول وضع العراق تحت السيطرة الإيرانية، وأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني كانت جزءًا من هذه الجهود".
ولم تعلق طهران على هذه المزاعم حتى الآن.
وكان قد وصل "روحاني"، إلى بغداد في زيارة رسمية في 12 مارس لمناقشة العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقات إطارية. وخلال الزيارة، دعا الرئيس الإيراني، إلى تحسين العلاقات بين الدولتين والتغلب على "التفاصيل البسيطة في العلاقات المتبادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تتهم إيران بقتل مئات من جنودها في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.