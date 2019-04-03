أمريكا تتهم إيران بقتل مئات من جنودها في العراق

وجه المبوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، انتقادات حول تصرفات إيران المزعومة في منطقة الشرق الأوسط، وألقى باللوم على طهران تحديدًا في مقتل مئات الجنود الأمريكيين في العراق، منذ بدء الغزو في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، مستشهدًا بمعلومات سرية سابقًا.

وقال "هوك": "في العراق، يمكنني أن أعلن اليوم، استنادًا إلى تقارير عسكرية أمريكية رفعت عنها السرية، أن إيران مسؤولة عن مقتل 608 من أفراد الخدمة الأمريكية على الأقل. هذا يمثل 17% من جميع القتلى من الأفراد الأمريكيين في العراق من 2003 إلى 2011".

كما زعم المبعوث الأمريكي الخاص، أن "وكلاء الحرس الثوري الإيراني مسؤولون عن قتل الكثير من المواطنين العراقيين. والأكثر من ذلك، أن طهران تحاول وضع العراق تحت السيطرة الإيرانية، وأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني كانت جزءًا من هذه الجهود".

ولم تعلق طهران على هذه المزاعم حتى الآن.

وكان قد وصل "روحاني"، إلى بغداد في زيارة رسمية في 12 مارس لمناقشة العلاقات الثنائية وتوقيع عدة اتفاقات إطارية. وخلال الزيارة، دعا الرئيس الإيراني، إلى تحسين العلاقات بين الدولتين والتغلب على "التفاصيل البسيطة في العلاقات المتبادلة".