فنانة إماراتية شهيرة تُعلن خبر صادم للجمهور

كثير من المتابعين، تلقّوا نبأ مرض المذيع بمزيد من الحزن، وانهالتْ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، التي تتمنّى له السّلامة والشّفاء العاجل.
يُذكر، أنّ العصيمى هو إعلاميّ إماراتيّ، يقدّم برنامج "من الآخر"، على قناة "سما دبي"، ويناقش الموضوعات المتداولة على ساحات شبكات التواصل الاجتماعيّ.
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