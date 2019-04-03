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فنانة إماراتية شهيرة تُعلن خبر صادم للجمهور

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كشفتْ الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن إصابة المذيع علي العصيمي، الملقّب بـ "واير الثلاجة"، بمرض السّرطان. ونشرتْ أحمد، مقطع فيديو لها، على حسابها بإنستغرام، وهي متأثّرة أثناء إلقاء الخبر على متابعيها، كما طالبتْ الجمهور بالدّعاء له.

كثير من المتابعين، تلقّوا نبأ مرض المذيع بمزيد من الحزن، وانهالتْ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعيّ، التي تتمنّى له السّلامة والشّفاء العاجل.

يُذكر، أنّ العصيمى هو إعلاميّ إماراتيّ، يقدّم برنامج "من الآخر"، على قناة "سما دبي"، ويناقش الموضوعات المتداولة على ساحات شبكات التواصل الاجتماعيّ.

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