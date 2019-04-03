وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم الأربعاء، أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسى سيسمح للهند باستخدام خرائط جغرافية أمريكية لتحديد بدقة مواقع أنظمة الأجهزة الآلية والأسلحة مثل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.
وأوضحت الصحيفة أن اتفاق التعاون والتبادل الأساسى هو أحد اتفاقات الاتصال العسكرى الأساسية بين البلدين، إلى جانب اتفاقات أخرى بينهما فى مجال التبادل اللوجستى والأمن والاتصالات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إجراء محادثات مع مسئولين هنود وأمريكيين، اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عقد اجتماع بشأن مجموعة سياسة الدفاع هذا الشهر، غير أنه يجرى انتظار صدور قرار نهائى من جانب وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان.
كانت هذه تفاصيل خبر نيودلهى وواشنطن بصدد إجراء محادثات لإحياء اتفاق عسكرى بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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