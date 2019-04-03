تأكد غياب دوناروما عن قمة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

وكشفت قناة "Sky Italia" أن الحارس الدولي سيغيب عدة أسابيع بعدما خضع لكشف طبي اليوم أثبت إصابته في الفخذ، تعرض لها بعد 11 دقيقة فقط من مباراة ميلان أمام أودينيزي والتى انتهت بالتعادل 1/1.
في الوقت نفسه، أكد التقرير أن باكيتا صانع ألعاب الفريق سيحتاج إلى مزيد من الاختبارات على كاحله الأيمن في وقت لاحق من اليوم ومن المتوقع أن يغيب هو الآخر عن قمة يوفنتوس.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 52 نقطة.
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