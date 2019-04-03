وزراء جدد يؤدون القسم أمام الرئيس البشير



أدى عدد من الوزراء القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري. أدى عدد من الوزراء القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري. وحضر مراسم اليمين الدستورية النائب الاول للرئيس؛ الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف ورئيس القضاء عبد المجيد إدريس ورئيس الوزراء د. محمد طاهر إيلا. الوزراء هم؛ الفريق اول ركن صديق محمد عامر وزيراً لديوان الحكم الاتحادي؛ روضة الحاج محمد وزيراً للثقافة والسياحة والآثار؛ ابو هريرة حسين علي وزيراً للشباب والرياضة،

وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ أنه سيبذل كل مافي وسعه لتنفيذ المهام الموكلة اليه وفقا للدستور والقانون؛ والتنسيق مع كافة المؤسسات لتطوير الحكم الاتحادي وخلق حدود مرنة بين المركز والولايات.



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