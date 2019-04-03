ماذا قالوا عن تولي روضة الحاج لوزارة الثقافة بالسودان؟ (تقرير)

بعد فترة قضتها في مجال الشعر والأدب، قرر الرئيس السوداني عمر البشير، تعيين الشاعرة روضة الحاج وزيرة اتحادية للثقافة والسياحة والآثار، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها في الحكومة السودانية.

ولدت روضة الحاج عام 1969م واسمها بالكامل هو روضة الحاج محمد عثمان، في مدينة كسلا وتلك المدينة التي تقع في الجزء الشرقي من السودان، وتنتمي روضة إلى عائلة بسيطة فوالدها من "شندي" أما والدتها فمن كردفان، ونجحت في عالم الشعر والكتابة والتحرير وأيضا عملت لفترة مذيعة.

تخرجت من جامعة النيلين بعد أن أنهت دراستها بقسم اللغة العربية وآدابها كما درست بجامعة أم درمان الإسلامية، في عام 2012 وحصلت على أشهر لقب ميزها عن بقية الشعراء وهو لقب شاعر سوق عكاظ.

و استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دخول الشاعرة السودانية روضة الحاج ميدان السياسة وتعيينها وزيرة للثقافة بحكومة الكفاءات الوطنية وذلك بعد اعتذار الوزير السابق السموأل خلف الله وكتب العديد منهم معلقاً على لقاء أجرته عبر برنامج (قهوة تركية) العام المنصرم بعد دخولها المجلس الوطني كنائبة برلمانية تحدثت فيه عن علاقة الشعراء والمثقفين عموماً بالسياسة.

وكانت روضة قد ذكرت عبر البرنامج بأنها لها فلسفة معينة لدخول المثقفين ميدان السياسة وقبول المناصب التنفيذية حيث قالت :(أنا دائماً ما أحرض المثقفين على اقتحام حصن السياسة) بينما رفض عدد من المتابعين توليها منصب وزيرة الثقافة الذي أوكل إليها حيث ذكر معلق قوله: (روضة الخنساء شعر وخلق وإبداع والسياسة غالباً ما تسيء أو تشوه الشعر فالأفضل أن تبقين الشاعرة الأصيلة المتميزة).

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و استقبل الشعراء والمثقفين بالسودان، مرسوم الرئيس السوداني عمر البشير، بتعيين الشاعرة روضة الحاج وزيرة اتحادية للثقافة والسياحة والآثار، بترحيب واسع.

وأعتبر عدد كبير من الشعراء أن تعيين «روضة» في ذلك المنصب ربما سيعيد إلي الشعر هيبته المفقودة، وسيسهم بشكل كبير في منح الشعراء حقوقهم المهضومة منذ سنوات طويلة.

وتقدم الشاعر علي بن تميم بالتهنئة إلى الشاعرة السودانية روضة الحاج، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، متذكرًا إسهاماتها الشعرية ومشاركتها في برنامج أمير الشعراء، ومما يبهج القلب أن يصادف تعيينها في اليوم الذي نحتفي بتسليم بردة إمارة الشعر، لافتًا إلى أن الشاعرة الحاج مبدعة يحق لبلدها أن يفخر بها، وفقها الله ورعاها.

وهنأ محمد وار رئيس الاتحاد الدولي للفنون و الاعلام بالسودان، روضة الحاج بتوليها منصب وزير الثقافة.