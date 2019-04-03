الحكومة السودانية تشرع في تنفيذ أكبر مشروع زراعي بالبلاد

بتكلفة 10مليار دولار تعتزم الحكومة السودانية تنفيذ مشروع (مارشال) واحد من أكبر المشاريع الزراعية في البلاد؛ فيما ابدت دولة قطر رغبتها الاستثمار في المشروع.

وقال محافظ المشروع؛ محمد عطا المنان؛ ان المساحة الكلية التي يقام عليها المشروع تبلغ

2 مليون و400 ألف فدان؛ يتمدد في خمس ولايات؛ يتضمن حزام لزراعة القمح.

وأضاف المشروع تنفذه شركة الظاهرة الإماراتية احدى شركات العين القابضة؛ تكون الحكومة مسؤولة عن البنيات الاساسية.

واوضح عطا المنان ان أهداف المشروع إستقطاب خمسين ألف شاب وشابة؛ وتمكين صغار المزارعين، اضافة إلى تطوير الثروة الحيوانية في البلاد.

وقال المرحلة الأولى للمشروع تنفذ بمنطقة (الهواد) بولاية نهر النيل وذلك لتوفر الموارد الأساسية للزراعة وفقا لمقترح وزارة الزراعة .

واشار المحافظ الى أن قانون المشروع في طور الاعداد وبعد إجازته سيتم تحديد المشاركات الاستثمارية.

وكان النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق اول ركن عِوَض ان عوف؛ وجه باستقطاب التمويل لتنفيذ البنى التحتية المطلوبة للمشروع.

وتتجاوز مساحة مشروع (مارشال) مساحة مشروع الجزيرة اكبر المشاريع المروية في افريقيا والشرق الأوسط.

