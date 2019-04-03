استقرار في أسعار السمسم السوداني بالأسواق العالمية

الخليج 365 : استقرت أسعار السمسم الأبيض وارد السودان بالأسواق العالمية وذلك بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية ، حيث بلغ سعره 1500 دولارا للطن المتري فيما بلغ سعر سمسم أثيوبيا 1550 دولارا للطن المتري وبلغ سعرسمسم تنزانيا المخلوط 1380 دولارا للطن المتري بينما بلغ سعر سمسم نيجيريا المخلوط 1340 دولارا للطن المتري وسعر سمسم الهند الأبيض 1563 دولارا للطن المتري.

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