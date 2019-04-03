شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تباينت أسعار الذرة بسوق القضارف بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم، حيث بلغ أعلى سعر للدبر 3720 جنيه للأردب وأدناه 3700 جنيها. وبلغ أعلى سعر للفتريتة 3020 جنيه للأردب وأدناه 3000 جنيه، وسجل أعلى سعر للصفراء 3020 جنيه للأردب وأدناه 3000 جنيه وبلغ أعلى سعر للمغد 3020 جنيه للأردب وأدناه 3000 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للعكر 2850 جنيها للأردب وأدناه 2830 جنيه. وبلغ أعلى سعر للتترون 4320 جنيه للأردب وأدناه 4300 جنيه. وبلغ أعلى سعر لدباكو 3550 جنيه للأردب وأدناه 3500 جنيها، كما بلغ أعلى سعر للدخن 5220 جنيه للأردب وأدناه 5200 جنيه، وبلغت جملة الوارد 30959 جوال ذرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.