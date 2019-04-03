أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4263 0.4284 0.4274 الجنيه الاسترليني 62.4261 62.7382 62.5822 الفرنك السويسري 47.6052 47.8432 47.7242 الدولار الكندي 35.6724 35.8508 35.7616 كرونة السويدية 5.1065 5.1320 5.1193 الكرونة النرويجية 5.5396 5.5673 5.5534 الكرون الدنماركي 7.1403 7.1760 7.1582 الدينار الكويتي 155.1274 Advertisements 155.9030 155.5152 الريال السعودي 12.6663 12.7296 12.6980 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.3040 53.5705 53.4373

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