أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4263
0.4284
0.4274
الجنيه الاسترليني
62.4261
62.7382
62.5822
الفرنك السويسري
47.6052
47.8432
47.7242
الدولار الكندي
35.6724
35.8508
35.7616
كرونة السويدية
5.1065
5.1320
5.1193
الكرونة النرويجية
5.5396
5.5673
5.5534
الكرون الدنماركي
7.1403
7.1760
7.1582
الدينار الكويتي
155.1274
155.9030
155.5152
الريال السعودي
12.6663
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.3040
53.5705
53.4373
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