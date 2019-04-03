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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء  وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4263

0.4284

0.4274

الجنيه الاسترليني

62.4261

62.7382

62.5822

الفرنك السويسري

47.6052

47.8432

47.7242

الدولار الكندي

35.6724

35.8508

35.7616

كرونة السويدية

5.1065

5.1320

5.1193

الكرونة النرويجية

5.5396

5.5673

5.5534

الكرون الدنماركي

7.1403

7.1760

7.1582

الدينار الكويتي

155.1274

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155.9030

155.5152

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.3040

53.5705

53.4373

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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