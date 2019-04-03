شاهد بالفيديو.. محترف الهلال السوداني يقدم رقصات أفريقية مع جمهور فريقه وسط ضحكات زملائه اللاعبين

عبرت جماهير الهلال السوداني عن اعجابها الكبير بمحترف الفريق الكنغولي إدريس مبومبو الذي قدم مستويات راقية مع الأزرق في المنافسات الأفريقية والمحلية . وبحسب المتابعات فقد ساعد مبومبو فريقه هذا الأسبوع في الفوز على حي العرب بورتسودان في الدوري المحلي بعد إحرازه لهدف التعادل . Advertisements وعقب نهاية المباراة توجه اللاعب الكنغولي لجماهير الهلال التي ظلت تهتف باسمه طوال زمن المباراة, ليبادلها اللاعب التحية . حيث أظهر مقطع الفيديو وبحسب موقع النيلين الهداف الكنغولي وهو يقدم رقصات أفريقية مع جمهور فريقه وسط ضحكات زملائه اللاعبين الذين كانوا حضوراً بجانبه لتحية الجماهير قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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