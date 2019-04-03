خطفت الإعلامية السودانية الأشهر داخل السوشيال ميديا آلاء المبارك “لوشي” الأضواء من كل النجوم الذين كانوا حضوراً في ليلة زفاف نجمة النيل الأزرق نورهان نجيب . وبحسب المتابعات فقد لفتت النجمة المنضمة حديثاً لقناة الهلال أنظار المصورين الذين توجهوا بعدساتهم من أجل التقاط صور للمذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني . Advertisements وكالعادة وبحسب موقع النيلين فقد اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور لوشي بعد نشرها على السوشيال ميديا, حيث حققت صور نجمة سودانية 24 السابقة أعلى نسبة تداول وانتشار داخل مواقع التواصل المختلفة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تخطف الأضواء من الجميع في ليلة زفاف “نورهان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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