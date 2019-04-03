السفير المصري بالخرطوم: تجاوزنا الخلافات حول التنقيب في حلايب

أكد سفير مصر لدى السودان؛ حسام عيسى؛ أن وزارة البترول المصرية لم تعلن عن اي عطاء للتنقيب في حلايب البتة؛ وتجاوزنا الخلافات مع السودان بهذا الشأن.

وقال السفير في تصريحات لصحيفة محلية اليوم الأربعاء؛ إتضح أن التصريح المنسوب لم يصدر عن أي مسؤول بوزارة البترول؛ وأضاف ماحدث بانه "سحابة صيف عابرة".

وحسم السفير الجدل حول مسالة إنشاء الجيش المصري مخابز بالسودان؛ قائلا:" أن تشييد المخابزجاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية". وأضاف أن الهيئة الهندسية المصرية بدأت في بناء مخابز ووحدات كهربائية قبل نحو شهر.

