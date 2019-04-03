وقال السفير في تصريحات لصحيفة محلية اليوم الأربعاء؛ إتضح أن التصريح المنسوب لم يصدر عن أي مسؤول بوزارة البترول؛ وأضاف ماحدث بانه "سحابة صيف عابرة".
وحسم السفير الجدل حول مسالة إنشاء الجيش المصري مخابز بالسودان؛ قائلا:" أن تشييد المخابزجاء بطلب من وزارة الدفاع السودانية". وأضاف أن الهيئة الهندسية المصرية بدأت في بناء مخابز ووحدات كهربائية قبل نحو شهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري بالخرطوم: تجاوزنا الخلافات حول التنقيب في حلايب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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