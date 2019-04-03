المدير الفني للهلال التونسي يتابع موقعة النجم وبن قردان

التاريخ: 03-أبريل-2019
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حرص المدير الفني للهلال نبيل الكوكي على متابعة مباراة النجم الساحلي وبن قردان أمس، في الدوري التونسي والتي كسبها الليتوال بهدفين دون مقابل.
وقد دون التونسي حسب صحيفة قوون، العديد من الملاحظات حول أداء النجم الساحلي وينتظر أن يستفيد من النقاط والملاحظات في خطته قبل المواجهة المرتقبة يوم الأحد المقبل، بالملعب الأولمبي بسوسة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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