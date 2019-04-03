حميدتي: قرعة الممتاز الأحد برعاية سوداني

أكد المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس الاتحاد العام للكرة، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، أن قرعة الدورة الثانية للدوري الممتاز عبر مجموعتي (النخبة والتحدي) ستكون يوم الأحد المقبل، برعاية شركة سوداني للاتصالات الراعي الرسمي للدوري الممتاز.

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وأبان حميدتي أنه سبق وأن أكد قدوم سوداني لرعاية الممتاز بقوة انطلاقاً من مجموعتي النخبة والتحدي بالموسم الاستثنائي الذي يجري الآن، وأفاد أنه مازال يؤكد ويعضد الرعاية القوية إنفاذاً للعقد الذي تم توقيعه مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، وهو ثلاثي يضم إلى جانبهما قناة الملاعب الناقل الحصري للبطولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)