الكوكي واثق من قدرة الهلال على تجاوز الليتوال

وصف المدرب التونسي نبيل الكوكي، تجاربه مع الهلال بأنها ناجحة، معتبراً تجربته في العام 2015 الأنجح والأفضل.

وقال الكوكي لقناة (التاسعة التونسية): (لا يمكن القول أنني مدرب طوارئ في الهلال.. في العام 2015 خضت تجربة يمكن وصفها بالأفضل، حيث خضنا مباريات قوية وقدمنا مستوى عالٍ، ووصلنا إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، دون التعرض لأي هزيمة في ثلاث مباريات خار ملعبنا، إضافة إلى الفوز بالدوري دون خسارة أيضاً).

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وواصل الكوكي حسب صحيفة قوون: (وفي العام 2017 وقعنا في مجموعة صعبة بمرحلة المجموعات إلى جانب النجم الساحلي التونسي المريخ السوداني وفيرو فيارو الموزمبيقي، خضنا مباريات قوية، وتعادلنا مع النجم بسوسة، وفي ملعبنا، لكن في الأخير تم إيقاف الكرة السودانية بواسطة (فيفا) لأسباب تتعلق بالصراعات حول إدارة السوداني لكرة القدم)، وأوضح: (عدت للمرة الثالثة، وأنا أعرف عدداً كبيراً من عناصر الفريق، وعقلية اللاعب السوداني وأجواء كرة القدم هناك، وهذا ساعدني بسرعة الدخول إلى أجواء الفريق).

وعن مواجهة النجم قال: (مباراة ستكون صعبة بطبيعة الحال أمام فريق كبير بحجم الليتوال، لكن دينا لاعبين مميزين، ونلعب على حظوظنا كاملة، وأنا أثق جداً في اللاعبين، ونحن قادرون على تجاوز هذه الخطوة إلى ما بعدها بالدور نصف النهائي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)