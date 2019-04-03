حل مؤقت يمنح ماماني المشاركة مع المريخ

كلل نادي المريخ مساعيه بالنجاح بحل مشكلة لاعبه الأجنبي الجديد، الذي كان المدير الفني للمريخ يأمن الزلفاني ملحاً في إشراكه في مباراة الأمس أمام الهلال الأبيض بالدوري الممتاز .

وكان المريخ قد تفاجأ بعدم استكمال المكتب التنفيذي لإجراءات إقامة لاعب محور منتخب النيجر مامامني، الذي تعاقد معه النادي منذ أقل من شهر، وتحظر لوائح الاتحاد السوداني مشاركة أي لاعب أجنبي رسمياً مع فريقه ما لم يبرز ناديه إقامة رسمية من السلطات .

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وبحسب صحيفة الصدى، تحرك عضو مجلس الإدارة هيثم الرشيد وعضو المكتب التنفيذي مصطفى توفيق، ونجحا بعد مجهودات كبيرة في الحصول على إقامة، رسمية مؤقتة للاعب مدتها 15 يوماً، وقد شارك اللاعب ماماني مع المريخ، ضد الهلال الأبيض منذ البداية وحتى النهاية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)