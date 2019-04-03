سير عابدين تنتج أغنيات جاز بتوزيع موسيقي جديد

تدخل المطربة سير عابدين إلى الإستديوهات الخاصة بها لتسجيل مجموعة أغنيات خاصة ، تتعاون فيها برفقة شعراء وملحنين بارزين داخل الساحة الفنية ، وتتجه لإنتاج وتسجيل أغنيات جاز مسموعة بتوزيع موسيقي مختلف. Advertisements ومن المتوقع أن تدخل إلى بروفاتها برفقة الفنان شرحبيل أحمد ونفت المطربة إطلالتها داخل برنامج رمضاني ، وأكدت بحسب صحيفة مصادر أنها مشغولة بالترتيب لمشاريعها الفنية الخاصة للإطلاله بشكل مختلف عقب عيد الفطر المبارك . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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