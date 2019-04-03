سلوا روضة !!.

*والعنوان ليس من وحي أفكاري..

*وإنما استلهمته من رائعة (أنا أم درمان)..

*وهي للرائعين غناءً وشعراً ؛ أحمد المصطفى…وعبد المنعم عبد الحي..

*ومن أروع ما فيها هذا المقطع :

فخير بنيك يا سودان مني…سلوا الحادي سلوا الشادي المغني..

*أما روضة هذه فهي من آخر الوزراء المضافين إلى (حكومة الكفاءات)..

*أو دعونا نسمها هكذا…ما دام أهلها اختاروا لها هذا الاسم..

*فما أسهل الأسماء…والمباني – عندنا – وما أصعب البناء…والمعاني..

*وكم من مبنى جميل…باسم أجمل ؛ في بلادنا..

*وكم هي فارغة من أي معانٍ ؛ هذه المباني والأسماء…ودونكم برلماننا مثالاً..

*ونعود إلى عبارة (خير بنيك) هذه قبل أن نسل…أو نسأل..

*ومعروف في كل الدنيا أن أي حزب حاكم – أو مشارك – يختار خير بنيه..

*يختارهم للوزارات…والسفارات…والمهمات..

*طيب ؛ كم من أخيار في الحزب الوطني الحاكم اُختيروا خلال عامين فقط؟..

*هل منكم من يذكر أسماء هذه الحكومات…وأسماء وزرائها؟..

*يستحيل طبعاً ؛ ليس لأنها حكومات كثيرة…ووزراءها أكثر ؛ وحسب..

*وإنما لأنها جميعها فاشلة…وهم جميعهم فاشلون..

*ولا أعني محاولة تذكر وجوه الوزراء هؤلاء…ولكن نسبة كل منهم لوزارته..

*فالوجوه واحدة ؛ ويجري تدويرها بين يدي أي حكومة جديدة..

*فالذي يفشل في الزراعة – مثلاً – يتم تجريب حظه في الري والموارد المائية..

*فإن فشل في هذه أيضاً يُقال ربما حظه في الطاقة..

*وهكذا يظل الفشل ملازماً لحكوماتنا المتعاقبة كافة…فالفاشل – وزارياً – لا ينجح..

*وحكمة ربنا أن الأحزاب المتحالفة تفعل الشيء نفسه..

*لا تختار إلا الفاشلين لشغل مناصب الوزراء…أو ربما هم (الأنجح) في نظرها..

*والنتيجة أن الشعب المسكين هو من يدفع ثمن هذا الفشل..

*فشل وزراء الوطني…ومواليه…وتابعيه…وتابع تابعيه…ومن تبعهم بإذعان..

*ويبقى سؤالٌ من قبل سؤالنا الختامي المنوه إليه..

*هل هؤلاء هم (أنجب) من (أنجب) رحم الوطني…وأرحام أحزاب الموالاة؟..

*قطعاً لا ؛ فهناك الكثيرون من ذوي الكفاءات فيها..

*ولكن على أي محك تمحيصي – إذن – يتم اختيار هؤلاء فقط…دون سواهم؟..

*ثم الاصرار عليهم ؛ تشكيلاً إثر تشكيل؟…وعاماً بعد عام؟..

*لست أدري ؛ ولا أظن أن هناك من الشعب من يدري..

*فقط الذي ندريه – ونقسم عليه – أن الفاشلين باتوا قدراً محتوماً على السودانيين..

*وآخر تشكيل حكومي قيل لنا أنه من أجل (الإنقاذ)..

*وأن حكومة إيلا – للسبب هذا – سُميت حكومة الكفاءات…ووداعاً للأزمات..

*فإذا بالأزمات باقية كما هي…ومنها ما ازداد سوءاً..

*فهل هؤلاء – ونسأل باسم السودان – هم خير بنيك أيها الحزب الوطني الحاكم؟..

*سلوا الشادي المغني..

*سلوا روضة !!.