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زيادات كبيرة في أسعار السكر مع اقتراب رمضان

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التاريخ: 03-أبريل-2019

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كشفت مصادر عن ارتفاع كبير في أسعار كل السلع الاستهلاكية الضرورية مع اقتراب شهر رمضان خصوصاً السكر الذي وصل سعر جواله زنة (50) كيلو إلى (1850) جنيهاً، وأكد عدد من التجار أن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت زيادات كبيرة دون مبرر.

 

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وقال تاجر بسوق بحري مهدي النور حسب صحيفة الأخبار، أن الزيادة بسبب التخزين والاحتكار، مؤكداً أن قرار حل مؤسسة السكر السودانية أدى إلى تخزين السكر واحتكاره بواسطة التجار ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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