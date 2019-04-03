التاريخ: 03-أبريل-2019
5 مشاهدة
كشفت مصادر عن ارتفاع كبير في أسعار كل السلع الاستهلاكية الضرورية مع اقتراب شهر رمضان خصوصاً السكر الذي وصل سعر جواله زنة (50) كيلو إلى (1850) جنيهاً، وأكد عدد من التجار أن أسعار السلع الاستهلاكية شهدت زيادات كبيرة دون مبرر.
وقال تاجر بسوق بحري مهدي النور حسب صحيفة الأخبار، أن الزيادة بسبب التخزين والاحتكار، مؤكداً أن قرار حل مؤسسة السكر السودانية أدى إلى تخزين السكر واحتكاره بواسطة التجار ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زيادات كبيرة في أسعار السكر مع اقتراب رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.