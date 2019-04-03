مذيعة تشتبك لفظياً مع صحفي نصحها بتقليل ظهورها أسفيرياً

لم يستطع عدد من الأصدقاء والزملاء والإعلاميين من امتصاص حدة (عراك أسفيري ساخن) بين مذيعة بإحدى الفضائيات وصحفي، بعد أن نصحها بضرورة الاهتمام بتجويد عملها بدلاً من التنقل بين القروبات والمجموعات الإسفيرية للترويج عن نفسها ونشر صورها .

وقال الصحفي أن بعض مذيعات الفضائيات وإذاعات (الأف أم) يتواجدن عبر الصحف ومجوعات (الواتساب) أكثر من تواجدهن في مؤسساتهن الإعلامية، مدللاً بإحدى المذيعات وهو الأمر الذي لم يرق للمذيعة التي شمرت (لسانها) لتسلخه بكثير من النقد التي وصل بعضها الى تبادل الشتائم والكلام الحاد .

Advertisements

وبحسب صحيفة المجهر، حار زملاء الاثنين وفشلوا في إيقاف السيل المتدفق من الإهانات حتى تدخل المشرف وإزال الاثنين من القروب، ووعد بإعادتهما مرة أخرى بعد أن تهدأ النفوس .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)