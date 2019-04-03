مصرع وإصابة (19) امرأة داخل بئر لتنقيب الذهب بجنوب كردفان

لفظت (8) نساء أنفاسهن الأخيرة، فيما تعرض (11) منهن للأذى جراء تعرضهن لإصابات مختلفة بعد ما انهارت على رؤوسهن بئر تنقيب عن الذهب بصورة مفاجئة وذلك بمحلية الليري بولاية جنوب كردفان.

وأكد مصدر واسع الاطلاع بالحادثة حسب صحيفة الأخبار أمس، على أن مجموعة من النساء تسارعن في الدخول إلى البئر بعد أن خرج منها الرجال الذين فرغوا من عمليات التنقيب، وتوغلت النساء إلى الداخل بغرض العثور على ما تبقى من ذهب يمكن أن يكون خلفه الرجال بعد عمليات الحفر والبحث عن الذهب.

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ونبه المصدر في حديثه عن تفاصيل الواقعة إلى حدوث تصدعات داخل البئر قبل وقوعها على رؤوس من بداخلها من نساء أعمارهن متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى نجاة من كن على مشارف مخرج البئر فيما تدافعت بقية النسوة لكي يتمكن من الوصول إلى بر الأمان، واتخذت السلطات المختصة كافة الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)