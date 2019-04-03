التاريخ: 03-أبريل-2019
3 مشاهدة
لفظت (8) نساء أنفاسهن الأخيرة، فيما تعرض (11) منهن للأذى جراء تعرضهن لإصابات مختلفة بعد ما انهارت على رؤوسهن بئر تنقيب عن الذهب بصورة مفاجئة وذلك بمحلية الليري بولاية جنوب كردفان.
وأكد مصدر واسع الاطلاع بالحادثة حسب صحيفة الأخبار أمس، على أن مجموعة من النساء تسارعن في الدخول إلى البئر بعد أن خرج منها الرجال الذين فرغوا من عمليات التنقيب، وتوغلت النساء إلى الداخل بغرض العثور على ما تبقى من ذهب يمكن أن يكون خلفه الرجال بعد عمليات الحفر والبحث عن الذهب.
ونبه المصدر في حديثه عن تفاصيل الواقعة إلى حدوث تصدعات داخل البئر قبل وقوعها على رؤوس من بداخلها من نساء أعمارهن متفاوتة، الأمر الذي أدى إلى نجاة من كن على مشارف مخرج البئر فيما تدافعت بقية النسوة لكي يتمكن من الوصول إلى بر الأمان، واتخذت السلطات المختصة كافة الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة (19) امرأة داخل بئر لتنقيب الذهب بجنوب كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.