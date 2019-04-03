التاريخ: 03-أبريل-2019
10 مشاهدة
تحصلت مصادر موثوقة على مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع ارض سكنية كانت قد طرحت قبل أربعة أعوام بواسطة نقابة اقتصادية كبيرة بمعاونة نقابة فرعية لصالح مؤسسة مصرفية خاصة بقطاع حيوي .\وكشفت بحسب صحيفة مصادر المستندات استلام الوسيط المسنود من النقابة لمبالغ مليارية واختفاءه عن الأنظار لفترة طويلة .
ويشرع المتضررون في الأيام القادمة في مقاضاة الأطراف المشاركة في التلاعب ، حيث لم يتحصل المشترون على مخططهم على أرض الواقع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مستندات خطيرة تكشف التلاعب في قطع أراضي سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.