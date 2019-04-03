تأخر صرف أجور مارس واتحاد العمال يلوم المركزي

ألقى اتحاد العمال في السودان، باللائمة على بنك السودان المركزي في تأخر صرف مرتبات شهر مارس، وكشف عن توافقات مع اتحاد أصحاب العمل على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.

وقال أمين علاقات العمل باتحاد العمال، خيري النور في تصريحات صحفية حسب صحيفة الأخبار أمس، إن بدء الصرف في الوحدات الحسابية بالجهات الحكومية تم اعتباراً من يوم الاثنين، فيما تسلمت بعض الوحدات حساباتها يوم الثلاثاء، متوقعاً انتهاء الصرف بنهاية الأسبوع الجاري.

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وأعادت الحكومة العمل بنظام صرف المرتبات نقداً في الشهور الأخيرة لتجنب العمال أزمة السيولة النقدية التي تكلفهم قضاء الساعات الطوال أمام الصرافات الآلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)