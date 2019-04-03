ضوابط صارمة في حفل زفاف مذيعة النيل الأزرق

وسط حضور إعلامي كثيف أكملت مذيعة النيل الأزرق “نورهان نجيب” أمس الأول (الإثنين) مراسم زفافها بصالى الريم بالخرطوم، على أنغام الفنان “محمد بشير” في حفل استمر الى ما بعد منتصف الليل .

ووضعت المذيعة ضوابط صارمة في حفل زفافها كان أهمها إيقاف عدد من الحرس على الأبواب والسماح لحاملي الدعوات الخاصة فقط بالدخول، كما تم منع التصوير بالهواتف المحمولة أثناء الحفل، ومنع الحراس المتواجدين بكثافة في أرجاء الصالة المدعويين من التقاط الصور التذكارية .

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وشهد الحفل تواجد أغلب مذيعي القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة والإعلاميين والصحفيين الذين قدموا التهنئة للعروسين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)