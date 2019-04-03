إلغاء بيع منزل رئيس الوزراء الأسبق “محمد أحمد المحجوب”

بناء على تحركات قامت بها أسرة الراحل “محمد أحمد المحجوب” رئيس الوزراء الأسبق وعدد من كبار المحامين ألغت محكمة الخرطوم وسط الجزئية قرار بيع نصيب حفيد “المحجوب” في المنزل العتيق رقم (50) مربع (33) شرق الخرطوم .

وقال مصدر إن بيع المنزل كان لصالح مديونية لأحد الدائنين في شركة تجارية، يملك حفيد “المحجوب” نصف أسهمها، وقال إنه وفي العشرين من مارس المنصرم كان قد أقيم مزاد أمام المنزل لبيع حصة الحفيد البالغ قدرها (630) متراً مربعاً .

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يذكر وبحسب صحيفة المجهر، أن مساحة المنزل تقدر بألفي متر مربع، وكان منزل الزعيم “المحجوب” قد شهد التصالح الشهير الذي أقامه “المحجوب” بين الراحل الملك “فيصل” والرئيس الراحل “جمال عبدالناصر” في العام 1967م كما شهد العديد من اللقاءات السياسية التي ضمت العديد من السياسيين من داخل وخارج البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)