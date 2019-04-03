تبرئة متهمين من تهمة اختطاف (كوشيب)

أعلنت محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أمس، تبرئة شابين من تهمة محاولة اختطاف النظامي بقوات الاحتياطي المركزي علي كوشيب، ومحاولة ترحيله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية بهولندا عبر أفريقيا الوسطى، كما برأتهما المحكمة من الانتماء لأية منظمة إجرامية وإرهابية خارج البلاد.

وعزا قاضي المحكمة خالد رمضان حسب صحيفة الإنتباهة، في حيثيات قرار براءة المتهمين بأنهما قدما للمحاكمة بمخالفة نص المواد (6، 5) من قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن المحكمة من خلال الاطلاع على ملف الدعوى أن كل الأدلة المقدمة في مواجهة المتهمين تشير وتؤدي إلى تبرئتهما مما نسب إليهما من اتهام، وأمرت المحكمة بالإفراج فوراً عن المتهمين ما لم يكنا مطلوبين في إجراءات أخرى.

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وفي حيثيات البلاغ قال المتحري مساعد شرطة عمر فاشر، من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، بأن الشاكي المفوض عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أبلغ بتاريخ 8/11/2018 بالقبض على المتهمين إثر توفر معلومات بأن المتهمين بصدد جمع معلومات عن نظامي ينتمي لإحدى القوات النظامية، بغرض التخطيط لاختطافه وترحيله إلى معسكر (كلمة)، ومن ثم إلى دولة أفريقيا الوسطى ومنها ترحيله إلى هولندا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)