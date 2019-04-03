"موكب الخبز والكرامة".. جولة جديدة من التظاهرات بالسودان (تقرير)

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى المعارضة المنضوية تحت إعلان «الحرية والتغيير» عن تظاهرات جديدة غداً الخميس، أطلق عليها «مواكب الخبز والكرامة»، ستنطلق في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، في الوقت ذاته الذي كثف دعواته للمشاركة في مليونية أمام القيادة العامة السبت المقبل بالتزامن مع ذكرى انحياز الجيش لانتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري.

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين الجسم المحرك للاحتجاجات المتواصلة لأكثر من 3 أشهر أن موكب الخميس يحمل اسم «موكب الخبز والكرامة»، تذكيراً بأزمة الخبز التي يعيشها السودانيون رغم الإجراءات الإسعافية التي وصفها بالقاصرة.

كما حث حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي اليوم الثلاثاء، القوى المحركة للشارع السوداني وقوى المعارضة , لرفض أية محاولات لإعادة إنتاج النظام الحالي في الخرطوم ,بما في ذلك الانقلاب العسكري ودعاهم لقصر مناشدتهم للجيش السوداني في حماية الشعب ومكتسباته وانحيازه للمطالب الشعبية كجزء من مهامه .

وأهاب حزب الأمة في بيان له اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بجماهيره بشكل خاص وبعموم الشعب السوداني للمشاركة في مواكب ستة أبريل باعتبارها "فرض عين " وطالب المعارضة بالتوحد وبناء جبهه عريضة لتحقيق مطالب الشارع في إسقاط النظام

في غضون ذلك، استبق الجيش السوداني موكب السادس من أبريل المحدّد قيادته وجهة له، وأعلن التفافه وتمسّكه بقيادته، وقال إنه يعي ويدرك ويتحسّب لكل المخاطر والمهدّدات التي تحيط بالبلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة.

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وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية كمال عبد المعروف لدى مخاطبته الاحتفال بتخريج دورة التفتيش العسكري والتخطيط الاستراتيجي لكبار القادة التزام القوات المسلحة بالمحافظة على مكتسبات الوطن والشعب ورعاية مصالح البلاد العليا بتنسيق كامل مع القوات النظامية وبما يتناسب وأدوارها الوطنية ومكانتها وتاريخها.

وأكدت مصادر حكومية لـ" د.ب. أ. " أن القوات النظامية عملت على رفع درجة الاستعداد لنسبة 100% بعد الإعلان عن المواكب المليونيه , بعد أن خفضت من النسبة خلال الفترة الفائتة .

وقطع مصدر في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأن نجاح التجمع والمعارضة في حشد ثلت الرقم المعلن للتظاهر من شأنه أن يقود الرئيس السوداني عمر البشير لتنفيذ الخطة "ب " , التي رفض الافصاح عنها .

وأعلن الحزب عن خطاب سيلقيه رئيس الحزب الصادق المهدي الجمعة المقبلة ,لتعبئة أنصاره للخروج في مواكب السبت .